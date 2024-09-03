Мухтар Бабаев: За последние 10 лет уровень моря в мире поднимался быстрее прежнего

09:27

За последние 10 лет уровень моря в мире поднимался быстрее, чем это наблюдалось ранее - более чем в два раза быстрее.

Как сообщает Report, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов, назначенный президент COP29 Мухтар Бабаев на диалоге высокого уровня "Повышения прозрачности климатических вопросов посредством всеобщего участия в Расширенной системе прозрачности (ETF)"

По его словам, эти изменения уровня моря представляют наибольший риск для малых островных государств. Об этом в частности говорилось на встрече лидеров Форума тихоокеанских островов в Тонге, где председательство COP29 провело продуктивные встречи с представителями сообществ, находящихся на переднем крае проблем с изменением климата.

"Эти проблемы и бедствия становятся все более частыми и серьезными. Здесь я хотел бы подчеркнуть разрушения, вызванные суровой погодой, с которой в последние дни столкнулись наши друзья в Австралии", - отметил он, добавив, что эти события подчеркивают настоятельную необходимость действовать в соответствии с общими климатическими целями.

"Последствия, связанные с изменением климата, происходят довольно часто. Поэтому мы должны сделать все возможное в соответствии с Парижским соглашением, чтобы наша деятельность по борьбе с изменением климата была успешной и на COP29. Прозрачность - ключевая часть этих усилий, отслеживая прогресс и укрепляя доверие к глобальным климатическим целям, которых мы должны достичь, чтобы защитить уязвимые сообщества", - заявил он.

Бабаев напомнил, что в прошлом году стороны объединились и достигли консенсус ОАЭ, по мере продвижения к COP29 стороны должны опираться на позитивный дух и импульс, созданный в Дубае для того, чтобы удержать повышение температуры в пределах 1,5.

"Поскольку мы просим все стороны повысить свои амбиции в следующем поколении национальных климатических планов, прозрачность будет иметь решающее значение", - заключил он.