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Мухтар Бабаев встретился с вице-президентом Ирана

Мухтар Бабаев встретился с вице-президентом Ирана Делегация во главе с вице-президентом Ирана, председателем Организации по охране окружающей среды Али Саладжеге встретилась с министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым.
Экология
21 октября 2022 г. 15:49
Мухтар Бабаев встретился с вице-президентом Ирана

Делегация во главе с вице-президентом Ирана, председателем Организации по охране окружающей среды Али Саладжеге встретилась с министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым.

Об этом Report сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов.

В ходе встречи была отмечена важность 6-го заседания конференции сторон "Рамочной конвенции по охране окружающей среды Каспийского моря", проведен обмен мнениями на тему охраны окружающей среды, обсуждены возможности будущего сотрудничества и вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijani Minister of Ecology and Natural Resources meets with Iran's Vice President 
Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev İranın vitse-prezidenti ilə görüşüb

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