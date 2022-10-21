Мухтар Бабаев встретился с вице-президентом Ирана

Делегация во главе с вице-президентом Ирана, председателем Организации по охране окружающей среды Али Саладжеге встретилась с министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым.

Делегация во главе с вице-президентом Ирана, председателем Организации по охране окружающей среды Али Саладжеге встретилась с министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым.

Об этом Report сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов.

В ходе встречи была отмечена важность 6-го заседания конференции сторон "Рамочной конвенции по охране окружающей среды Каспийского моря", проведен обмен мнениями на тему охраны окружающей среды, обсуждены возможности будущего сотрудничества и вопросы, представляющие взаимный интерес.