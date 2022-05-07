Мухтар Бабаев встретился с представителем Международного фонда сельскохозяйственного развития

Находящийся с рабочим визитом в Азербайджане директор Офиса многостороннего сотрудничества стран Восточной Европы и Центральной Азии Международного фонда сельскохозяйственного развития (IFAD) Бернар Хиен встретился с министром экологии и природных ресурсо

Находящийся с рабочим визитом в Азербайджане директор Офиса многостороннего сотрудничества стран Восточной Европы и Центральной Азии Международного фонда сельскохозяйственного развития (IFAD) Бернар Хиен встретился с министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов.

На встрече обсуждалось применение "Зеленого сельского хозяйства" в стране, влияние изменения климата на сельское хозяйство, работа, проделанная в этой области, а также важная роль перехода к цифровому сельскому хозяйству в предотвращении потерь воды в аграрном секторе.