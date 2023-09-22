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Мухтар Бабаев встретился с послом Индии в Азербайджане

Мухтар Бабаев встретился с послом Индии в Азербайджане Министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев встретился с послом Индии в Азербайджане Шридхараном Мадхусудхананом
Экология
22 сентября 2023 г. 10:01
Мухтар Бабаев встретился с послом Индии в Азербайджане

Министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев встретился с послом Индии в Азербайджане Шридхараном Мадхусудхананом.

Об этом Report сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов.

На встрече был проведен обмен мнениями о предстоящих задачах в рамках ”Межправительственной комиссии по торговому, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Индия", текущих направлениях сотрудничества между двумя странами, обсуждены будущие перспективы.

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Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev Hindistanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

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