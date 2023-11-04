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Мухтар Бабаев: В Баситчайском заповеднике уничтожены деревья, нанесен огромный ущерб флоре и фауне

Мухтар Бабаев: В Баситчайском заповеднике уничтожены деревья, нанесен огромный ущерб флоре и фауне В Баситчайском заповеднике уничтожены восточные платаны и другие деревья, нанесен значительный ущерб флоре и фауне.
Экология
4 ноября 2023 г. 11:28
Мухтар Бабаев: В Баситчайском заповеднике уничтожены деревья, нанесен огромный ущерб флоре и фауне

В Баситчайском заповеднике уничтожены восточные платаны и другие деревья, нанесен значительный ущерб флоре и фауне.

Как сообщает Report, об этом заявил глава ведомства Мухтар Бабаев на общественных слушаниях в Милли Меджлисе, посвященных вопросам борьбы с минной угрозой и негативному воздействию неразорвавшихся боеприпасов на экосистему.

Министр напомнил, что в соответствии с распоряжением президента Азербайджана “О мерах по организации деятельности Баситчайского государственного природного заповедника” от 20 октября 2021 года определена санитарно-защитная зона заповедника, а положение и карта утверждены постановлением Кабинета министров.

"С целью изучения компонентов биологического разнообразия на территории заповедника с участием ученых на ограниченных территориях проводились полевые исследования, изучалось состояние флоры и фауны. На половине территории заповедника общей площадью 107 га уничтожены восточные платаны и другие деревья, в целом нанесен огромный ущерб флоре и фауне. Однако наличие минной угрозы на территории заповедника тормозит процесс полевых исследований и инвентаризации природных объектов, мешает привлечению к работам международных экспертов", - сказал он.

Восстановление биоразнообразия и экосистемы в Баситчайском, Гарагёльском, Лачынском государственных природных заповедниках, а также в заказниках "Губадлы" и "Дашалты" и заповеднике "Аразбою" требует очень много времени, подчеркнул Бабаев.

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Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev: "Bəsitçay qoruğunda ağaclar məhv edilib, flora və faunaya külli miqdarda ziyan vurulub"

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