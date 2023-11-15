Мухтар Бабаев: Тюркские государства должны координировать действия для борьбы с изменением климата

Гидрометеорологические службы тюркских государств должны координировать свои действия, чтобы быть готовыми к изменению климата.

Гидрометеорологические службы тюркских государств должны координировать свои действия, чтобы быть готовыми к изменению климата.

Как сообщает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев сказал на II Метеорологическом форуме тюркского мира в Баку.

"Как и в различных регионах Северного полушария, наши страны особенно подвержены природным опасностям, включая экстремальные погодные и климатические явления. Чтобы максимально уменьшить эти воздействия, важно создать эффективные координированные механизмы готовности и реагирования в соответствии с инициативой Всемирной метеорологической организации "Раннее предупреждение для всех". Наша страна готова внести свой вклад в региональное сотрудничество в этой сфере и делиться информацией, полученной посредством современных систем наблюдения", - сказал М. Бабаев.