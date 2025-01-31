Мухтар Бабаев принял участие в лесовосстановительных мероприятиях в Евлахе и Агдаше

Сегодня лесовосстановительные работы, охватывающие всю территорию Азербайджана, проведены в Евлахском и Агдашском районах.

Сегодня лесовосстановительные работы, охватывающие всю территорию Азербайджана, проведены в Евлахском и Агдашском районах.

Как сообщает западное бюро Report, в данных мероприятиях принял участие министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев.

Помимо него, в работах по посадке деревьев участвовали представители Минэкологии, районных исполнительных властей, сотрудники Службы развития лесного хозяйства, а также региональных управлений экологии.

Отмечено, что на высохшей из-за заражения вредителями и болезнями территории Джирдаханского лесничества Евлахского района были посажены восточные платаны и эльдарские сосны. Всего за день на землях лесного фонда Евлахского и Агдашского районов высажено более 3 500 деревьев.

Лесовосстановительные работы на землях лесного фонда будут продолжены.