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Мухтар Бабаев принял участие в лесовосстановительных мероприятиях в Евлахе и Агдаше

Мухтар Бабаев принял участие в лесовосстановительных мероприятиях в Евлахе и Агдаше Сегодня лесовосстановительные работы, охватывающие всю территорию Азербайджана, проведены в Евлахском и Агдашском районах.
Экология
31 января 2025 г. 11:45
Мухтар Бабаев принял участие в лесовосстановительных мероприятиях в Евлахе и Агдаше

Сегодня лесовосстановительные работы, охватывающие всю территорию Азербайджана, проведены в Евлахском и Агдашском районах.

Как сообщает западное бюро Report, в данных мероприятиях принял участие министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев.

Помимо него, в работах по посадке деревьев участвовали представители Минэкологии, районных исполнительных властей, сотрудники Службы развития лесного хозяйства, а также региональных управлений экологии.

Отмечено, что на высохшей из-за заражения вредителями и болезнями территории Джирдаханского лесничества Евлахского района были посажены восточные платаны и эльдарские сосны. Всего за день на землях лесного фонда Евлахского и Агдашского районов высажено более 3 500 деревьев.

Лесовосстановительные работы на землях лесного фонда будут продолжены.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani Ecology Minister participates in forest restoration efforts
Версия на азербайджанском языке ФотоMuxtar Babayev Yevlax və Ağdaşda meşəbərpa tədbirlərində iştirak edib

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