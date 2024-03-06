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Мухтар Бабаев обсудил с представителем президента Конго подготовку к COP29

Мухтар Бабаев обсудил с представителем президента Конго подготовку к COP29 Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев обсудил со специальным представителем президента Конго по стратегическим вопросам и международным переговорам Франсуазой Жоли подготовку к COP29.
Экология
6 марта 2024 г. 19:01
Мухтар Бабаев обсудил с представителем президента Конго подготовку к COP29

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев обсудил со специальным представителем президента Конго по стратегическим вопросам и международным переговорам Франсуазой Жоли подготовку к COP29.

Об этом Report сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

В ходе встречи была обсуждена подготовка к 29-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая в этом году пройдет в Азербайджане. Также состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev Konqo Prezidentinin nümayəndəsi ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

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