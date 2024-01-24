Мухтар Бабаев обсудил с послом Японии организацию COP29 в Азербайджане

Министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев встретился с новоназначенным послом Японии в Азербайджане Кацуей Ватанабэ.

Министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев встретился с новоназначенным послом Японии в Азербайджане Кацуей Ватанабэ.

Как сообщили Report в министерстве, стороны обсудили вопросы охраны окружающей среды и перспективы дальнейшего сотрудничества между Азербайджаном и Японией.

Состоялся обмен мнениями о престижных международных мероприятиях, которые Азербайджан примет в этом году, в частности СОР29, 19-й сессии встречи сторон Киотского протокола и 6-й сессии встречи сторон Парижского соглашения.