О нас

Мухтар Бабаев обсудил с послом Японии организацию COP29 в Азербайджане

Мухтар Бабаев обсудил с послом Японии организацию COP29 в Азербайджане Министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев встретился с новоназначенным послом Японии в Азербайджане Кацуей Ватанабэ.
Экология
24 января 2024 г. 15:42
Мухтар Бабаев обсудил с послом Японии организацию COP29 в Азербайджане

Министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев встретился с новоназначенным послом Японии в Азербайджане Кацуей Ватанабэ.

Как сообщили Report в министерстве, стороны обсудили вопросы охраны окружающей среды и перспективы дальнейшего сотрудничества между Азербайджаном и Японией.

Состоялся обмен мнениями о престижных международных мероприятиях, которые Азербайджан примет в этом году, в частности СОР29, 19-й сессии встречи сторон Киотского протокола и 6-й сессии встречи сторон Парижского соглашения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan's ecology minister discusses COP29-related issues with Japanese ambassador
Версия на азербайджанском языке Nazir Yaponiya səfiri ilə COP29-la bağlı məsələləri müzakirə edib

Экслюзивные новости

Депутат ПАСЕ: Планы по ограничению полномочий Азербайджана в ассамблее политически мотивированы
Депутат ПАСЕ: Планы по ограничению полномочий Азербайджана в ассамблее политически мотивированы
24 января 2024 г. 12:52
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
23 января 2024 г. 17:11
Профессор из Венгрии: Брюссель часто позволяет себе вмешиваться во внутренние дела других
Профессор из Венгрии: Брюссель часто позволяет себе вмешиваться во внутренние дела других
23 января 2024 г. 15:51
Политолог: Мир между Баку и Ереваном устранит возможность использования ситуации третьими странами
Политолог: Мир между Баку и Ереваном устранит возможность использования ситуации третьими странами
23 января 2024 г. 14:29
Депутат ПАСЕ: Ассамблея не выиграет от оспаривания полномочий азербайджанской делегации
Депутат ПАСЕ: Ассамблея не выиграет от оспаривания полномочий азербайджанской делегации
23 января 2024 г. 14:08
Пакистанский эксперт: Франция создает преграды своими действиями нормализации между Баку и Ереваном
Пакистанский эксперт: Франция создает преграды своими действиями нормализации между Баку и Ереваном
23 января 2024 г. 12:46
Польский политолог: Азербайджан разделяет цели экологической повестки Европы
Польский политолог: Азербайджан разделяет цели экологической повестки Европы
22 января 2024 г. 14:18
Евгений Михайлов : Успехи Азербайджана раздражают некоторых в ЕС и на Западе
Евгений Михайлов : Успехи Азербайджана раздражают некоторых в ЕС и на Западе
19 января 2024 г. 17:15
Экс-министр: COP - важный инструмент международного сообщества для решения климатических проблем
Экс-министр: COP - важный инструмент международного сообщества для решения климатических проблем
19 января 2024 г. 16:13
Эксперт о возможности достижения мира между Баку и Ереваном без посредников
Эксперт о возможности достижения мира между Баку и Ереваном без посредников
19 января 2024 г. 14:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi