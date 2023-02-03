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Мухтар Бабаев обсудил с итальянским министром сотрудничество в области охраны окружающей среды

Мухтар Бабаев обсудил с итальянским министром сотрудничество в области охраны окружающей среды Состоялась встреча министра экологии и природных ресурсов Мухтара Бабаева с делегацией во главе с министром окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратином, находящейся в Азербайджане для участия на 9-ом министерском засе
Экология
3 февраля 2023 г. 18:22
Мухтар Бабаев обсудил с итальянским министром сотрудничество в области охраны окружающей среды

Состоялась встреча министра экологии и природных ресурсов Мухтара Бабаева с делегацией во главе с министром окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратином, находящейся в Азербайджане для участия на 9-ом министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору.

Об этом Report сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов (МЭПР).

На встрече были обсуждены возможности сотрудничества между двумя странами в области охраны окружающей среды.

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Версия на английском языке Ministers of Azerbaijan, Italy discuss cooperation in environmental protection
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İtaliya nazirləri ətraf mühitin mühafizəsi əməkdaşlığını müzakirə edib

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