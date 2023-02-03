Мухтар Бабаев обсудил с итальянским министром сотрудничество в области охраны окружающей среды

Состоялась встреча министра экологии и природных ресурсов Мухтара Бабаева с делегацией во главе с министром окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратином, находящейся в Азербайджане для участия на 9-ом министерском засе

Состоялась встреча министра экологии и природных ресурсов Мухтара Бабаева с делегацией во главе с министром окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратином, находящейся в Азербайджане для участия на 9-ом министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору.

Об этом Report сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов (МЭПР).

На встрече были обсуждены возможности сотрудничества между двумя странами в области охраны окружающей среды.