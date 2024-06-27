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Мухтар Бабаев: Важно применять современные методы и технологии для обезвреживания медотходов

Мухтар Бабаев: Важно применять современные методы и технологии для обезвреживания медотходов Необходимо применять современные методы и технологии сбора, сортировки, транспортировки и обезвреживания медицинских отходов.
Экология
27 июня 2024 г. 12:36
Мухтар Бабаев: Важно применять современные методы и технологии для обезвреживания медотходов

Необходимо применять современные методы и технологии сбора, сортировки, транспортировки и обезвреживания медицинских отходов.

Как сообщает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев заявил на международном форуме в Баку "Солидарность во имя зеленого мира: от отходов к ценности для устойчивого будущего".

По его словам, правильное обращение с медицинскими отходами имеет важное значение: "Медицинские отходы могут представлять серьезную опасность для окружающей среды и здоровья человека. Поэтому мы должны применять современные методы и технологии сбора, сортировки, транспортировки и обезвреживания этих отходов".

Мухтар Бабаев отметил, что министерство экологии и природных ресурсов проводит просветительскую работу по информированию жителей Баку и других регионов, а также по созданию практики сортировки, сбору и переработке стеклянных, пластиковых и других видов перерабатываемых отходов.

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Версия на английском языке Minister: Modern methods should be applied for disposal of medical waste
Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev: Tibbi tullantıların zərərsizləşdirilməsi üçün müasir metodlar və texnologiyalar tətbiq etməliyik

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