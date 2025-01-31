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Мухтар Бабаев: Климатический кризис приводит к различным заболеваниям деревьев

Мухтар Бабаев: Климатический кризис приводит к различным заболеваниям деревьев Глобальное потепление и другие последствия изменения климата также приводят к различным заболеваниям деревьев.
Экология
31 января 2025 г. 12:57
Мухтар Бабаев: Климатический кризис приводит к различным заболеваниям деревьев

Глобальное потепление и другие последствия изменения климата также приводят к различным заболеваниям деревьев.

Как сообщает западное бюро Report, об этом журналистам заявил министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев во время акции по посадки деревьев.

"Мы активно боремся с уже известными заболеваниями, проводим дезинфекцию и принимаем превентивные меры. Однако есть болезни, о которых пока мало данных, их происхождение изучается. Уверен, что ученые разработают эффективные методы борьбы и с этими заболеваниями", - сказал он.

По его словам, последствия климатических изменений, включая глобальное потепление, засухи, оказывают негативное влияние на здоровье деревьев, в частности великовозрастных. "Чтобы повысить устойчивость зеленых насаждений, мы сажаем новые, более устойчивые породы. Сейчас, например, в Евлахе сажаем эльдарскую сосну, восточный платан и другие виды", - сказал министр.

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Версия на английском языке Azerbaijani minister: Global warming causes various diseases in trees
Версия на азербайджанском языке Nazir: Qlobal istiləşmə və iqlimin təsiri ilə ağaclarda müxtəlif xəstəliklər yaranır

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