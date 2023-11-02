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Министр: Каспийский регион испытывает ряд трудностей, связанных с негативным влиянием нерешенных экологических проблем

Министр: Каспийский регион испытывает ряд трудностей, связанных с негативным влиянием нерешенных экологических проблем В настоящее время Каспийский регион сталкивается с рядом трудностей, связанных с негативным влиянием нерешенных экологических проблем.
Экология
2 ноября 2023 г. 10:50
Министр: Каспийский регион испытывает ряд трудностей, связанных с негативным влиянием нерешенных экологических проблем

В настоящее время Каспийский регион сталкивается с рядом трудностей, связанных с негативным влиянием нерешенных экологических проблем.

Как сообщает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев сказал на заседании Экспертной группы по изучению причин изменения уровня Каспия, а также подготовке соответствующих адаптационных мер.

Министр отметил, что Каспийское море является уникальным водным бассейном нашей планеты и обладает богатейшими природными ресурсами, представляющими важное значение для народов прибрежных государств:

"К деградации морской экосистемы помимо антропогенных воздействий, таких как сокращение биоресурсов, загрязнение морской среды, приводят и природные факторы - долгосрочное понижение уровня моря в результате изменения климата".

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Версия на английском языке Caspian region facing difficulties due to unresolved environmental problems, minister says
Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev: "Xəzər regionu ekoloji problemlərin mənfi təsiri ilə bağlı bir sıra çətinliklərlə üzləşir"

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