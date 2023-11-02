Министр: Каспийский регион испытывает ряд трудностей, связанных с негативным влиянием нерешенных экологических проблем

В настоящее время Каспийский регион сталкивается с рядом трудностей, связанных с негативным влиянием нерешенных экологических проблем.

В настоящее время Каспийский регион сталкивается с рядом трудностей, связанных с негативным влиянием нерешенных экологических проблем.

Как сообщает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев сказал на заседании Экспертной группы по изучению причин изменения уровня Каспия, а также подготовке соответствующих адаптационных мер.

Министр отметил, что Каспийское море является уникальным водным бассейном нашей планеты и обладает богатейшими природными ресурсами, представляющими важное значение для народов прибрежных государств:

"К деградации морской экосистемы помимо антропогенных воздействий, таких как сокращение биоресурсов, загрязнение морской среды, приводят и природные факторы - долгосрочное понижение уровня моря в результате изменения климата".