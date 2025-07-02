Мухтар Бабаев и глава ВОЗ обсудили роль здравоохранения в климатической повестке
Мухтар Бабаев и глава ВОЗ обсудили роль здравоохранения в климатической повесткеПрезидент СОР29 Мухтар Бабаев обсудил с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесусом развитие здравоохранения в условиях борьбы с последствиями климатических изменений.
Президент СОР29 Мухтар Бабаев обсудил с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесусом роль здравоохранения в климатической повестке.
Как передает Report об этом говорится на официальной странице СОР29 в соцсети "Х".
"Стороны обсудили, как следующий раунд национальных климатических планов может способствовать как декарбонизации и устойчивому развитию, а также интеграцию мер в области здравоохранения в эти документы", - говорится в сообщении.
The COP29 President held a bilateral meeting with @DrTedros, Director-General of the World Health Organization. They discussed the opportunity for the next round of national climate plans to drive progress across both decarbonization and development, and how to best embed action… pic.twitter.com/GxvXY1Cp7q