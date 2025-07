Мухтар Бабаев и глава ВОЗ обсудили роль здравоохранения в климатической повестке

Президент СОР29 Мухтар Бабаев обсудил с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесусом роль здравоохранения в климатической повестке.

Как передает Report об этом говорится на официальной странице СОР29 в соцсети "Х".

"Стороны обсудили, как следующий раунд национальных климатических планов может способствовать как декарбонизации и устойчивому развитию, а также интеграцию мер в области здравоохранения в эти документы", - говорится в сообщении.