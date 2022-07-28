Мухтар Бабаев: Добиваемся включения грязевых вулканов в список Всемирного наследия UNESCO

Азербайджан реализовал важные проекты по восстановлению популяции многих редких видов животных, работы по консервации и реинтродукции газелей и других млекопитающих.

Азербайджан реализовал важные проекты по восстановлению популяции многих редких видов животных, работы по консервации и реинтродукции газелей и других млекопитающих.

Как сообщает Report со ссылкой на EUobserver, об этом говорится в интервью Мухтара Бабаева, министра экологии и природных ресурсов Азербайджана.

"Один из наших самых успешных проектов касается газелей, или джейранов, как их называют в Азербайджане. В 2003 году в Ширванском национальном парке к югу от Баку насчитывалось 4000 джейранов, а сейчас их насчитывается до 7000. В сотрудничестве с двумя нашими важными партнерами — IDEA и WWF — 293 джейрана были повторно заселены в прежние места обитания на западе Азербайджана и даже в соседней Грузии. Сейчас мы следим за этими, чтобы понять, прижились ли они", - отметил М. Бабаев.

Охота, потеря среды обитания из-за расширения сельхозугодий, невозможность перемещения между ареалами обитания из-за дорог и городской застройки привело к сокращению популяций не только газелей, но и кавказского леопарда, отметил министр экологии, добавив, что благодаря Национальному плану действий, в настоящее время на воле обитаете около 10 леопардов.

Еще один вид животных, реинтродукцией которых занимаются местные специалисты - бизоны. "В период с 2019 по 2021 год мы привезли 26 зубров из Европы. После периода адаптации в вольере в предгорьях Кавказа зубры были выпущены на волю в Шахдагском национальном парке. Я рад сообщить, что у них уже на воле родились шесть телят, увеличив поголовье зубров до 31", - сказал М. Бабаев.

По его словам, Азербайджан также работает в направлении поддержания устойчивого развития по всей стране. Загатальский государственный природный заповедник на северо-западе Азербайджана должен стать первым биосферным заповедником региона в рамках инициативы ЮНЕСКО по согласованию сохранения биоразнообразия с его устойчивым использованием.

"Мы надеемся получить статус Всемирного природного наследия для Национального парка "Гиркан" на юго-востоке Азербайджана, который включает в себя лес древних реликтовых деревьев и среду обитания леопарда, а также для совсем другой области — грязевые вулканы к юго-западу от Баку", - отметил М. Бабаев.