Мухтар Бабаев: Для Азербайджана важен опыт ООН в сфере охраны окружающей среды

Азербайджан намерен тесно сотрудничать с ООН в сфере охраны окружающей среды, управление водными ресурсами.

Азербайджан намерен тесно сотрудничать с ООН в сфере охраны окружающей среды, управления водными ресурсами.

Как сообщает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев заявил журналистам.

"Мы уже разработали некоторые программы, они уже обсуждались, и сейчас тоже входят в нашу повестку дня. Для нас очень важен опыт ООН в этой сфере. Поэтому мы делаем больше упор на техническую помощь, поддержку идей и проектов, связанных с решением проблем охраны окружающей среды", - заявил М. Бабаев.

По словам министра, Азербайджан перенимает самый лучший мировой опыт в сфере охраны окружающей среды и намерен применить его и на освобожденных территориях: "Для нас очень важна реализация данных проектов на освобожденных территориях, которые в основном затрагивают сферы сельского хозяйства, улучшение экосистемы, градостроительства и такой проект как "умный город" и "умное село". Наша цель к 2050 году достичь "нулевой эмиссии газа" на освобожденных территориях. Поэтому мы будем усердно работать, чтобы достичь всех поставленных целей", - заявил М. Бабаев.