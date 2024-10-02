Мухтар Бабаев: Азербайджан разрабатывает новую климатическую стратегию

11:30

Азербайджан в настоящее время разрабатывает новую климатическую стратегию.

Как передает Report, об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев на Международной конференции омбудсменов, проходящей в Баку.

Он отметил, что климатическая стратегия Азербайджана будет сочетать в себе, как адаптацию к глобальным обязательствам, так и реализацию национальных приоритетов.

"Новая стратегия будет нацелена на низкоуглеродное развитие, охватывающее все сектора экономики. При ее разработке особое внимание уделяется инклюзивности и правам человека. Мы принимаем меры для того, чтобы наиболее уязвимые группы населения, включая детей, женщин, находились в центре нашей климатической повестки. Для этого организуются встречи и обсуждения между различными заинтересованными сторонами".