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Мухтар Бабаев: Азербайджан разрабатывает новую климатическую стратегию

Мухтар Бабаев: Азербайджан разрабатывает новую климатическую стратегию 11:30
Экология
2 октября 2024 г. 11:52
Мухтар Бабаев: Азербайджан разрабатывает новую климатическую стратегию

Азербайджан в настоящее время разрабатывает новую климатическую стратегию.

Как передает Report, об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев на Международной конференции омбудсменов, проходящей в Баку.

Он отметил, что климатическая стратегия Азербайджана будет сочетать в себе, как адаптацию к глобальным обязательствам, так и реализацию национальных приоритетов.

"Новая стратегия будет нацелена на низкоуглеродное развитие, охватывающее все сектора экономики. При ее разработке особое внимание уделяется инклюзивности и правам человека. Мы принимаем меры для того, чтобы наиболее уязвимые группы населения, включая детей, женщин, находились в центре нашей климатической повестки. Для этого организуются встречи и обсуждения между различными заинтересованными сторонами".

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Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev: Yeni iqlim strategiyasının hazırlanması istiqamətində işlər aparılır

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