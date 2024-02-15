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Мухтар Бабаев: Азербайджан принял меры по смягчению последствий изменения климата

Мухтар Бабаев: Азербайджан принял меры по смягчению последствий изменения климата
Экология
15 февраля 2024 г. 10:41
Мухтар Бабаев: Азербайджан принял меры по смягчению последствий изменения климата

Азербайджан предпринял ряд мер по смягчению последствий изменения климата, в частности, расширил применение возобновляемых источников энергии и развил более эффективные зеленые технологии.

Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности министра экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев на форуме "Налоговая система в новый период развития: Стратегические цели для устойчивой экономики" в Баку.

Он отметил, что подготовлен законопроект, направленный на сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу в результате экономической деятельности, создание и регулирование системы карбоновых кредитов и торговли ими.

"В целях поглощения вредных газов, выбрасываемых в атмосферу, и создания здоровой экологической обстановки в стране проводятся многочисленные акции по посадке деревьев, лесопосадок и агросадов для расширения лесных и зеленых массивов. Только в 2023 году в стране было высажено около 4 млн деревьев", - сказал и.о. министра.

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Версия на английском языке Mukhtar Babayev: Azerbaijan takes measures to mitigate impact of climate change
Версия на азербайджанском языке Nazir əvəzi: "Azərbaycan iqlim dəyişikliyinin təsirini yumşaltmaq üçün tədbirlər görüb"

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