Мухтар Бабаев: Азербайджан принял меры по смягчению последствий изменения климата

Азербайджан предпринял ряд мер по смягчению последствий изменения климата, в частности, расширил применение возобновляемых источников энергии и развил более эффективные зеленые технологии.

Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности министра экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев на форуме "Налоговая система в новый период развития: Стратегические цели для устойчивой экономики" в Баку.

Он отметил, что подготовлен законопроект, направленный на сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу в результате экономической деятельности, создание и регулирование системы карбоновых кредитов и торговли ими.

"В целях поглощения вредных газов, выбрасываемых в атмосферу, и создания здоровой экологической обстановки в стране проводятся многочисленные акции по посадке деревьев, лесопосадок и агросадов для расширения лесных и зеленых массивов. Только в 2023 году в стране было высажено около 4 млн деревьев", - сказал и.о. министра.