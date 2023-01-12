Мороз уничтожил насекомых-вредителей на деревьях в Азербайджане

Морозная и снежная погода, наблюдавшаяся в последние дни в Азербайджане, оказала положительное влияние на лесные насаждения и зелень в целом. Минусовая температура уничтожила яйца, личинки и взрослых особей насекомых-вредителей, зимующих в стволах деревье

Морозная и снежная погода, наблюдавшаяся в последние дни в Азербайджане, оказала положительное влияние на лесные насаждения и зелень в целом. Минусовая температура уничтожила яйца, личинки и взрослых особей насекомых-вредителей, зимующих в стволах деревьев, под лесным покровом, снизив развитие и рост болезнетворных грибов.

Об этом сообщил Report официальный представитель службы развития лесов Вахид Фарзалиев.

Он отметил, что в периоды засушливой погоды в некоторых районах наблюдалось увеличение численности грызунов и насекомых-вредителей.

”Обилие осадков в последние дни повысило влажность почвы, морозная погода уничтожила вредителей".