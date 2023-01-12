О нас

Мороз уничтожил насекомых-вредителей на деревьях в Азербайджане

Мороз уничтожил насекомых-вредителей на деревьях в Азербайджане Морозная и снежная погода, наблюдавшаяся в последние дни в Азербайджане, оказала положительное влияние на лесные насаждения и зелень в целом. Минусовая температура уничтожила яйца, личинки и взрослых особей насекомых-вредителей, зимующих в стволах деревье
Экология
12 января 2023 г. 13:51
Мороз уничтожил насекомых-вредителей на деревьях в Азербайджане

Морозная и снежная погода, наблюдавшаяся в последние дни в Азербайджане, оказала положительное влияние на лесные насаждения и зелень в целом. Минусовая температура уничтожила яйца, личинки и взрослых особей насекомых-вредителей, зимующих в стволах деревьев, под лесным покровом, снизив развитие и рост болезнетворных грибов.

Об этом сообщил Report официальный представитель службы развития лесов Вахид Фарзалиев.

Он отметил, что в периоды засушливой погоды в некоторых районах наблюдалось увеличение численности грызунов и насекомых-вредителей.

”Обилие осадков в последние дни повысило влажность почвы, морозная погода уничтожила вредителей".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Frost destroys pests on trees in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Son günlər müşahidə olunan şaxtalı hava ağaclardakı ziyanvericiləri məhv edib

Другие новости из категории

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков
12 января 2023 г. 12:47
Объявлена фактическая и ожидаемая погода в Азербайджане
Объявлена фактическая и ожидаемая погода в Азербайджане
12 января 2023 г. 11:07
В Азербайджане с 13 января температура воздуха повысится, осадки прекратятся
В Азербайджане с 13 января температура воздуха повысится, осадки прекратятся
11 января 2023 г. 13:59
Завтра в Азербайджане ожидаются снег и гололед
Завтра в Азербайджане ожидаются снег и гололед
11 января 2023 г. 13:24
Высота снежного покрова в Джалилабаде достигла 35 см
Высота снежного покрова в Джалилабаде достигла 35 см
11 января 2023 г. 10:43
Ученые выяснили, что фауна Мадагаскара сможет восстановиться только через 3 млн лет
Ученые выяснили, что фауна Мадагаскара сможет восстановиться только через 3 млн лет
11 января 2023 г. 04:31
Завтра в Азербайджане ожидается до 22° мороза
Завтра в Азербайджане ожидается до 22° мороза
10 января 2023 г. 13:48
Министерство: В национальных парках и заповедниках устанавливаются кормушки для животных и птиц
Министерство: В национальных парках и заповедниках устанавливаются кормушки для животных и птиц
9 января 2023 г. 17:40
Завтра в Баку ожидается снег и гололед
Завтра в Баку ожидается снег и гололед
9 января 2023 г. 13:17
В Баку ожидается гололед, снизится видимость
В Баку ожидается гололед, снизится видимость
9 января 2023 г. 11:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi