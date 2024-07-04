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Мирзиёев: Предлагаем создать в Ташкенте Центр инновационных климатических решений ШОС

Мирзиёев: Предлагаем создать в Ташкенте Центр инновационных климатических решений ШОС Глобальные проблемы, такие как изменение климата и экологические катастрофы должны находиться в поле зрения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Экология
4 июля 2024 г. 16:20
Мирзиёев: Предлагаем создать в Ташкенте Центр инновационных климатических решений ШОС

Глобальные проблемы, такие как изменение климата и экологические катастрофы, должны находиться в поле зрения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как передает Report, об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе выступления на встрече "ШОС плюс" в рамках Саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

"Считаю, что климатическое сотрудничество должно стать важнейшим элементом новой повестки ШОС", - сказал он.

Мирзиёев отметил, что узбекская сторона выступает за разработку соглашения о сотрудничестве в борьбе с изменением климата и конкретных мер по достижению общей цели и задач в области зеленого развития.

"Предлагаем также создать в Ташкенте Центр инновационных климатических решений ШОС. Он будет проводить исследования в области экологической устойчивости и зеленого роста", - сказал он.

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