Мирзиёев: Предлагаем создать в Ташкенте Центр инновационных климатических решений ШОС

Глобальные проблемы, такие как изменение климата и экологические катастрофы, должны находиться в поле зрения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Как передает Report, об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе выступления на встрече "ШОС плюс" в рамках Саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане.
"Считаю, что климатическое сотрудничество должно стать важнейшим элементом новой повестки ШОС", - сказал он.
Мирзиёев отметил, что узбекская сторона выступает за разработку соглашения о сотрудничестве в борьбе с изменением климата и конкретных мер по достижению общей цели и задач в области зеленого развития.
"Предлагаем также создать в Ташкенте Центр инновационных климатических решений ШОС. Он будет проводить исследования в области экологической устойчивости и зеленого роста", - сказал он.