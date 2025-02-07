О нас

Мирсалам Ганбаров: Основная цель – снижение заторов на дорогах в Баку

Мирсалам Ганбаров: Основная цель – снижение заторов на дорогах в Баку Снижение заторов на дорогах и обеспечение комфортного передвижения жителей Баку – одна из главных задач.
Экология
7 февраля 2025 г. 15:30
Мирсалам Ганбаров: Основная цель – снижение заторов на дорогах в Баку

Снижение заторов на дорогах и обеспечение комфортного передвижения жителей Баку – одна из главных задач.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель правления Агентства государственной экологической экспертизы Мирсалам Ганбаров, комментируя новую госпрограмму по транспортной инфраструктуре Баку на 2025–2030 годы.

По его словам, при реализации проектов особое внимание уделяется защите экологии. "Если в зоне строительства находятся деревья, мы обязательно пересаживаем их в другое место", - сказал Ганбаров.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Mirsalam Qənbərov: Bakıda tıxacların qarşısının alınması, insanların rahat hərəkəti əsas məqsədimizdir

Экслюзивные новости

Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
6 февраля 2025 г. 16:54
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"
6 февраля 2025 г. 12:36
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
5 февраля 2025 г. 14:00
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
5 февраля 2025 г. 12:27
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
3 февраля 2025 г. 15:00
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского зеленого кабеля из Азербайджана
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского "зеленого кабеля" из Азербайджана
30 января 2025 г. 16:13
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
29 января 2025 г. 10:30
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
28 января 2025 г. 19:39
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
28 января 2025 г. 13:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi