Мирсалам Ганбаров: Основная цель – снижение заторов на дорогах в Баку

Снижение заторов на дорогах и обеспечение комфортного передвижения жителей Баку – одна из главных задач.

Снижение заторов на дорогах и обеспечение комфортного передвижения жителей Баку – одна из главных задач.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель правления Агентства государственной экологической экспертизы Мирсалам Ганбаров, комментируя новую госпрограмму по транспортной инфраструктуре Баку на 2025–2030 годы.

По его словам, при реализации проектов особое внимание уделяется защите экологии. "Если в зоне строительства находятся деревья, мы обязательно пересаживаем их в другое место", - сказал Ганбаров.