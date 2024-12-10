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Мирсалам Ганбаров: 13 экологических проектов представлено для реализации в Ханкенди и Агдере

Мирсалам Ганбаров: 13 экологических проектов представлено для реализации в Ханкенди и Агдере В 2024 году в Карабахе и Восточном Зангезуре реализовано 273, представлено 13 экологических проектов по Ханкенди и Агдере.
Экология
10 декабря 2024 г. 13:35
Мирсалам Ганбаров: 13 экологических проектов представлено для реализации в Ханкенди и Агдере

В 2024 году в Карабахе и Восточном Зангезуре реализовано 273, представлено 13 экологических проектов по Ханкенди и Агдере.

Как сообщает сотрудник Report из Ханкенди, об этом на заседании рабочей группы по экологическим вопросам заявил председатель правления Государственного агентства экологической экспертизы Мирсалам Ганбаров.

По его словам, за два года лесному фонду республики нанесен ущерб в размере свыше 15 млн манатов: "До сих пор реализация и оценка проектов осуществлялись параллельно. В результате возникали проблемы из-за неправильной оценки со стороны соответствующих учреждений. Проекты необходимо согласовать со всеми госучреждениями, и только после этого начинать их реализацию. При неправильной оценке даже после завершения проекта экологические последствия проявятся спустя годы".

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Версия на английском языке 13 ecological projects presented for Azerbaijan’s Khankandi and Aghdara
Версия на азербайджанском языке Xankəndi və Ağdərə üzrə 13 ekoloji layihə təqdim olunub

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