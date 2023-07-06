Минуло 20 лет с создания Акгёльского и Ширванского национальных парков

Минуло 20 лет с создания Акгёльского и Ширванского национальных парков.

Минуло 20 лет с создания Акгёльского и Ширванского национальных парков.

Как сообщает Report, в связи с этим на территории парков организован ряд мероприятий с участием руководства министерства экологии и природных ресурсов и партнерских организаций, представителей министерства сельского хозяйства, Агентств по туризму и продбезопасности и др.

В целях поддержки восстановления биологического разнообразия и устойчивого развития парков в озера Акгёль и Гызылгаз выпущены мальки рыб.

Отметим, что Акгёльский и Ширванский национальные парки были созданы 5 июля 2003 года распоряжением общенационального лидера Гейдара Алиева.