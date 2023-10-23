Минприроды Азербайджана анонсировало российскую экспедицию для изучения Самура

Первая экспедиция ученых России в Азербайджан для исследования реки Самур, по части русла которой проходит граница между двумя странами, состоится в декабре 2023 года.

Первая экспедиция ученых России в Азербайджан для исследования реки Самур, по части русла которой проходит граница между двумя странами, состоится в декабре 2023 года.

Как передает Report , об этом сообщил ТАСС заместитель начальника Национальной службы гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана Рафиг Вердиев.

По его словам, проект важен для сохранения водных ресурсов и борьбы с изменениями климата.

"Охрана водных ресурсов этой реки является важным фактором для нас. Ожидается экспедиция российских ученых в Азербайджан. Будут совместные исследования биоразнообразия бассейна, водных ресурсов, изменений подземных и поверхностных вод. На основе этого более детально сформируем проектные предложения. Проект имеет важное значение в сфере адаптации к изменениям климата, а также в целях уменьшения выбросов парниковых газов в атмосферу", - сказал Р.Вердиев, отметив, что провести экспедицию планируется в декабре 2023 года.

Он подчеркнул, что в бассейне реки Самур ранее подобных детальных экспедиций учеными не проводилось. Совместные исследования пройдут не только на территории Азербайджана, а также на территории России, в Дагестане. По его словам, изменения климата в последние 20-30 лет привели к значительным ухудшениям условий водоснабжения и развития сельского хозяйства, понижению уровня Каспийского моря, засухам, опустыниванию, что негативно сказывается на экономике стран и жизни людей.

"Для борьбы с изменениями климата мы с Россией планируем ряд проектов. Основные их цели - сохранять водные экосистемы, а также биоразнообразие бассейна путем посадок лесных насаждений, растительности, укрепления берегоохранной зоны, борьбы с эрозией, опустыниванием. Все эти мероприятия приведут к сопротивляемости бассейна к изменениям климата и сохранению водных ресурсов", - добавил Р.Вердиев.

Он уточнил, что состояние реки в целом влияет на качество воды в Каспийском море, которое омывает берега пяти государств - России, Азербайджана, Казахстана, Ирана и Туркменистана. Как отметил собеседник агентства, полученный в ходе экспедиции опыт восстановления речной системы природным образом в будущем смогут использовать все страны Прикаспия.