Южный Кавказ и Центральная Азия укрепят сотрудничество в борьбе с последствиями трансграничных природных катастроф

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Весенние разливы больших рек приносят огромный ущерб экономике Центральной Азии и Южного Кавказа. Как сообщает Report cо ссылкой на центр новостей ООН, данный вопрос, а также вопрос предотвращения последствий природных катастроф обсужден в ходе встречи министров стран Центральной Азии и Южного Кавказа в Бишкеке под эгидой ООН.

На встрече приняли участие делегации из Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Участники встречи договорились укреплять региональное сотрудничество в деле смягчения последствий стихийных бедствий и адаптации к новым реалиям, связанным с изменениями климата, осуществлять совместную работу в деле реализации будущей рамочной программы по смягчению рисков катастроф на период после 2015 года.

На встрече было отмечено, что Центральная Азия и Кавказ в огромной степени подвержены природным и техногенным катастрофам, таким как землетрясения, оползни, снежные лавины, наводнения, засухи и экстремальные температуры. Эти стихийные бедствия приводят к серьезным человеческим и экономическим потерям.

В период с 1980 по 2010 год в регионе было зарегистрировано 130 природных катастроф, которые в той или иной мере затронули 14 млн. человек и привели к экономическим потерям в размере 3,8 млрд. долларов США.

Региональная встреча состоялась за 40 дней до начала Третьей Всемирной конференции по уменьшению опасности бедствий, которая пройдет в Японии в марте этого года.