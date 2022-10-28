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Министр: Вопросы окружающей среды занимают важное место в соглашении между Азербайджаном и ЕС

Министр: Вопросы окружающей среды занимают важное место в соглашении между Азербайджаном и ЕС Вопросы окружающей среды занимают важное место в соглашении, призванном определить двусторонние отношения между Азербайджаном и Европейским союзом.
Экология
28 октября 2022 г. 09:52
Министр: Вопросы окружающей среды занимают важное место в соглашении между Азербайджаном и ЕС

Вопросы окружающей среды занимают важное место в соглашении, призванном определить двусторонние отношения между Азербайджаном и Европейским союзом.

Как сообщает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев заявил во время выступления на мероприятии "Усовершенствование услуг в области гидрометеорологии и климата в Азербайджане".

Министр отметил, что повышение потенциала национальных институтов прогнозов во всем мире служит обеспечению гидрометеорологической безопасности стран: "Мы высоко ценим поддержку, оказываемую странам Всемирной метеорологической организацией, продолжаем наше деловое сотрудничество с этой организацией. В настоящее время Азербайджан является лидером в регионе по количеству твиннинг-проектов, и в разные годы твиннинг-проекты, бенефициарами которых являются различные структуры страны, получили статус наиболее успешных проектов со стороны Европейской комиссии.

Мы считаем, что сегодняшний проект также будет успешно реализован в ближайшие годы. Проект имеет важное значение для Азербайджана. Сложность гидрометеорологических условий страны и ее высокая уязвимость к опасностям, связанным с климатическими рисками, свидетельствуют о том, что повышение эффективности гидрометеорологической деятельности является одним из приоритетных вопросов.

Мы уверены, что проект, поддерживая функционирование гидрометеорологии в Азербайджане в соответствии с современной международной практикой и требованиями, будет играть важную роль в области увеличения возможностей нашей страны противостоять стихийным бедствиям, снижения опасностей и рисков, а также предотвращения человеческих жертв и экономических потерь, связанных с климатическими факторами".

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Версия на английском языке Minister: Environmental issues occupy an important place in bilateral agreement between Azerbaijan and EU
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Azərbaycan və Aİ arasında ikitərəfli sazişdə ətraf mühit məsələləri mühüm yer tutur"

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