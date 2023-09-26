Министр: В селах Сёюдлу, Еникенд, Арыхдам и Гумлу взяты пробы воды и почвы

В городе Гедабеке, селах Союдлу, Еникенд, Арыхдам и жилом массиве Гумлу был проведен независимый мониторинг, взяты пробы почвы и воды из рек Гедабек и Мис. Как сообщает Report, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, выступа

В городе Гедабеке, селах Сёюдлу, Еникенд, Арыхдам и жилом массиве Гумлу был проведен независимый мониторинг, взяты пробы почвы и воды из рек Гедабек и Мис.



Как сообщает Report, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, выступая с докладом на заседании комиссии при премьер-министре Азербайджанской Республики Али Асадове, созданной постановлением Кабинета министров от 21 июня 2023 года для расследования ситуации в селе Сёюдлю Гедабейского района.



Министр сообщил, что в Азербайджан была приглашена международная компания Micon International Co Limited. С 25 июля по 1 августа 2023 года специалисты компании посетили Гедабекский горнорудный участок и прилегающие к нему территории - в городе Гедабеке, селах Сёюдлу, Еникенд, Арыхдам и жилом массиве Гумлу. Были проведены независимые мониторинги, взяты пробы воды и почвы из рек Гедабек и Мис, измерены концентрация вредных газов и частиц пыли в атмосферном воздухе, радиационный фон и уровень шума.