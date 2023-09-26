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Министр: В селах Сёюдлу, Еникенд, Арыхдам и Гумлу взяты пробы воды и почвы

Министр: В селах Сёюдлу, Еникенд, Арыхдам и Гумлу взяты пробы воды и почвы В городе Гедабеке, селах Союдлу, Еникенд, Арыхдам и жилом массиве Гумлу был проведен независимый мониторинг, взяты пробы почвы и воды из рек Гедабек и Мис. Как сообщает Report, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, выступа
Экология
26 сентября 2023 г. 15:57
Министр: В селах Сёюдлу, Еникенд, Арыхдам и Гумлу взяты пробы воды и почвы

В городе Гедабеке, селах Сёюдлу, Еникенд, Арыхдам и жилом массиве Гумлу был проведен независимый мониторинг, взяты пробы почвы и воды из рек Гедабек и Мис.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, выступая с докладом на заседании комиссии при премьер-министре Азербайджанской Республики Али Асадове, созданной постановлением Кабинета министров от 21 июня 2023 года для расследования ситуации в селе Сёюдлю Гедабейского района.

Министр сообщил, что в Азербайджан была приглашена международная компания Micon International Co Limited. С 25 июля по 1 августа 2023 года специалисты компании посетили Гедабекский горнорудный участок и прилегающие к нему территории - в городе Гедабеке, селах Сёюдлу, Еникенд, Арыхдам и жилом массиве Гумлу. Были проведены независимые мониторинги, взяты пробы воды и почвы из рек Гедабек и Мис, измерены концентрация вредных газов и частиц пыли в атмосферном воздухе, радиационный фон и уровень шума.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Gədəbəyin üç kəndi, bir yaşayış massivindən su və torpaq nümunələri götürülüb"

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