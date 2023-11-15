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Министр: В период оккупации пункты гидрометеорологического наблюдения в Карабахе были полностью выведены из строя

Министр: В период оккупации пункты гидрометеорологического наблюдения в Карабахе были полностью выведены из строя В период оккупации пункты гидрометеорологического наблюдения в Карабахе были полностью выведены из строя.
Экология
15 ноября 2023 г. 12:17
Министр: В период оккупации пункты гидрометеорологического наблюдения в Карабахе были полностью выведены из строя

В период оккупации пункты гидрометеорологического наблюдения в Карабахе были полностью выведены из строя.

Как сообщает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев сказал на II Метеорологическом форуме тюркского мира в Баку.

По его словам, в настоящее время на освобожденных территориях ведутся работы по экологической оценке и восстановлению.

"На реках установлено 11 автоматических гидрологических станций, 6 автоматических метеорологических станций", - сказал он.

Министр также отметил, что внедрение “зеленых” технологий в работы по реконструкции превратит освобожденные территории в высококачественную экологическую среду и пространство “зеленой энергии”.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Qarabağda hidrometeoroloji müşahidə məntəqələri işğal dövründə tamamilə sıradan çıxarılıb"

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