Министр: В период оккупации пункты гидрометеорологического наблюдения в Карабахе были полностью выведены из строя

В период оккупации пункты гидрометеорологического наблюдения в Карабахе были полностью выведены из строя.

В период оккупации пункты гидрометеорологического наблюдения в Карабахе были полностью выведены из строя.

Как сообщает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев сказал на II Метеорологическом форуме тюркского мира в Баку.

По его словам, в настоящее время на освобожденных территориях ведутся работы по экологической оценке и восстановлению.

"На реках установлено 11 автоматических гидрологических станций, 6 автоматических метеорологических станций", - сказал он.

Министр также отметил, что внедрение “зеленых” технологий в работы по реконструкции превратит освобожденные территории в высококачественную экологическую среду и пространство “зеленой энергии”.