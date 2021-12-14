Министр: В Карабахе обнаружены многочисленные залежи минерально-термальных вод

С 2022 года основным приоритетом в том числе и на освобожденных территориях будет проведение аукционов.

С 2022 года основным приоритетом в том числе и на освобожденных территориях будет проведение аукционов.

Как сообщает Report, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на мероприятии на тему "Развитие горнодобывающего сектора, реформы и новые финансовые механизмы".

Министр отметил, что с целью удовлетворения потребностей этих проектов в минеральном сырье на освобожденных от оккупации территориях проводятся работы по уточнению запасов месторождений полезных ископаемых и геолого-разведочные работы на потенциальных месторождениях: "Это будет способствовать обогащению минерально-сырьевой базы страны и развитию региональной горнодобывающей промышленности. Реинтеграция в экономику страны освобожденных территорий с привлечением местных и зарубежных инвестиций и обеспечение тут экономической активности имеет важное значение".

М.Бабаев отметил, что проведены многосторонние геолого-разведывательные работы в Карабахе: "Обнаружены многочисленные месторождения и проявления рудных и нерудных залежей, материалов, используемых в строительстве, месторождения питьевой и минерально-термальной вод, из которых 167 были внесены в Минерально-сырьевую базу. Надеюсь, что реформы, направленные на развитие горнодобывающей области продолжатся. Поэтому очень важна поддержка предпринимателями проводимых реформ и их деятельность в соответствии с законодательством. Наша общая деятельность привнесет новый аспект развитию этой области".