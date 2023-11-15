Министр: В гидрометеорологической сфере Азербайджана применяются современные системы наблюдения

В Азербайджане благодаря государственным инвестициям, вложенным в модернизацию сферы гидрометеорологии, сегодня применяются самые современные системы наблюдения.

В Азербайджане благодаря государственным инвестициям, вложенным в модернизацию сферы гидрометеорологии, сегодня применяются самые современные системы наблюдения.

Как сообщает Report, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на II Метеорологическом форуме тюркского мира в Баку.

Министр отметил, что особое внимание уделяется расширению международного сотрудничества для доведения гидрометеорологической службы до уровня современных стандартов.

"Устанавливаются современные радиолокационные системы, вводятся в эксплуатацию автоматические станции на море, суше и реках. Обеспечение гидрометеорологической безопасности населения и отраслей экономики, зависящих от погодно-климатических условий, постоянно находится в центре внимания. Цель повышения устойчивости в вопросе климатических рисков является неотъемлемой частью национальных планов адаптации. Эта деятельность осуществляется в нашей стране при поддержке Программы развития ООН",- сказал Бабаев.