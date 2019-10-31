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Министр: В Азербайджане нет столько осетровых, чтобы продавать их всем ресторанам

Министр: В Азербайджане нет столько осетровых, чтобы продавать их всем
© Report / Firi Salim

"Бывают случаи, когда в ресторанах клиентам под видом осетровых продают другое мясо". 

Как сообщает Report, об этом на проведенной в штабе партии "Ени Азербайджан" пресс-конференции заявил министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев

По его словам, в Азербайджане нет столько осетровых, чтобы продавать их всем ресторанам: "У нас не так много осетровых. Нам следует внимательнее относиться к тому, что мы едим. Бывают случаи, когда под видом осетровых подают мясо других видов рыб. Гражданам следует быть осторожнее в подобных вопросах". 

Министр также добавил, что в Азербайджане продолжаются работы по разведению осетровых: "Данный процесс с каждым годом принимает все больший масштаб. Через некоторое время это даст положительный результат".    

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