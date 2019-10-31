Министр: В Азербайджане нет столько осетрины, чтобы продавать их всем ресторанам

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"Бывают случаи, когда в ресторанах клиентам под видом осетрины продают другое мясо".

Как сообщает Report, об этом на проведенной в штабе партии "Ени Азербайджан" пресс-конференции заявил министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.

По его словам, в Азербайджане нет столько осетрины, чтобы продавать их всем ресторанам: "Нам следует внимательнее относиться к тому, что мы едим. Бывают случаи, когда под видом осетрины подают мясо других видов рыб. Гражданам следует быть осторожнее в подобных вопросах".

Министр также добавил, что в Азербайджане продолжаются работы по разведению осетровых видов рыб: "Данный процесс с каждым годом принимает все больший масштаб. Через некоторое время это даст положительный результат".