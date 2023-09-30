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Министр: В Азербайджане резко возросло количество селей и наводнений

Министр: В Азербайджане резко возросло количество селей и наводнений В 2022-2023 годах количество селей и наводнений в Азербайджане увеличилось с 51 до 143.
Экология
30 сентября 2023 г. 14:13
Министр: В Азербайджане резко возросло количество селей и наводнений

В 2022-2023 годах количество селей и наводнений в Азербайджане увеличилось с 51 до 143.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев на 2-м Национальном градостроительном форуме на тему "Устойчивые города как движущая сила экономического развития и борьбы с неравенством", который проходит в Баку в рамках мероприятий "Неделя градостроительства 2023".

"Это глобальный вызов. По данным Всемирной метеорологической организации, стихийные бедствия, вызванные изменением климата, привели к огромным разрушениям и экономическим потерям за последнее десятилетие. За последние 50 лет количество природных явлений, связанных с изменением климата, увеличилось в пять раз", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sel və daşqın hadisələrinin sayı kəskin artıb

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