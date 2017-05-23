Министр: В Азербайджане разведут новые оливковые сады

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ "В последние годы полностью озеленена территория площадью более 4 тыс. га. На свыше 2 тыс. га из них посажены оливковые деревья".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил министр экологии и природных ресурсов Гусейн Багиров.

По его словам, площадь оливковых садов планируется довести до 5 тыс. га: "В этом случае Азербайджану не придется импортировать в страну оливковое масло и другую продукцию из оливок. Думаем заняться экспортом этой продукции. Нам удастся справиться с этим в ближайшие 4-5 лет".

Министр отметил, что площадь агролесов в Азербайджане в целом составляет 7 тыс. га: "Из них 3 тыс. га - созданные в предыдущие годы сады, где посажены грецкие орехи, фундук и каштаны. В очередные 5 лет намерены вырастить 96 млн фруктовых саженцев".