О нас

Министр: Территория золоторудного месторождения "Вежнали" очищена от мин

Министр: Территория золоторудного месторождения "Вежнали" очищена от мин Территория расположенного в Зангиланском районе золоторудного месторождения "Вежнали" очищена от мин, там начались исследовательские и подготовительные работы. Однако принесенные селевыми потоками неразорвавшиеся боеприпасы вновь представляют серьезную уг
Экология
4 ноября 2023 г. 10:58
Министр: Территория золоторудного месторождения Вежнали очищена от мин

Территория расположенного в Зангиланском районе золоторудного месторождения "Вежнали" очищена от мин, там начались исследовательские и подготовительные работы. Однако принесенные селевыми потоками неразорвавшиеся боеприпасы вновь представляют серьезную угрозу. В связи с этим Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) принимает соответствующие меры.

Как сообщает Report, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев на общественных слушаниях в Милли Меджлисе на тему "Борьба с минной угрозой - влияние взрывчатых боеприпасов на экосистему".

Министр отметил, что следует особо отметить деятельность ANAMA, обеспечивающего безопасность в процессе восстановления освобожденных от оккупации территорий: "Мы благодарны сотрудникам ANAMA и другим квалифицированным учреждениям за их работу. Уверен, что решение минной проблемы придаст большой импульс восстановлению лесного фонда и биоразнообразия в регионе, расширению особо охраняемых природных территорий, созданию национальных парков, увеличению зеленых массивов и тем самым восстановлению экосистемы на освобожденных от оккупации территориях".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Minister: Vejnaly gold deposit area cleared of mines, research and exploitation preparations commenced
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Vejnəli qızıl yatağının ərazisi minalardan təmizlənib, tədqiqat və istismara hazırlıq işlərinə başlanılıb"

Экслюзивные новости

Посол: Панама может поделиться опытом с Азербайджаном для восстановления Карабаха
ФотоПосол: Панама может поделиться опытом с Азербайджаном для восстановления Карабаха
3 ноября 2023 г. 17:37
Эксперт: Страны Центральной Азии не желают попадать в зависимость от глобальных игроков
Эксперт: Страны Центральной Азии не желают попадать в зависимость от глобальных игроков
2 ноября 2023 г. 10:52
Посол: Беларусь стремится содействовать Азербайджану в восстановлении Карабаха
Посол: Беларусь стремится содействовать Азербайджану в восстановлении Карабаха
1 ноября 2023 г. 11:37
Полицейский-азербайджанец из Донбасса рассказал о трудностях военного времени – ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоПолицейский-азербайджанец из Донбасса рассказал о трудностях военного времени – ФОТОРЕПОРТАЖ
30 октября 2023 г. 16:52
Исполнительный директор БИГ: Отсутствие реакции на проявления колониализма в XXI веке - двойные стандарты
Исполнительный директор БИГ: Отсутствие реакции на проявления колониализма в XXI веке - двойные стандарты
30 октября 2023 г. 12:51
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
30 октября 2023 г. 11:07
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
27 октября 2023 г. 18:06
Политэкономист: Необходимо расширить инновационное сотрудничество между Азербайджаном и ЦА
Политэкономист: Необходимо расширить инновационное сотрудничество между Азербайджаном и ЦА
27 октября 2023 г. 13:55
Грузинский эксперт: Форум Шелкового пути поможет найти точки соприкосновения между Баку и Ереваном
Грузинский эксперт: Форум Шелкового пути поможет найти точки соприкосновения между Баку и Ереваном
25 октября 2023 г. 14:44
Проект бюджета на будущий год будет рассмотрен в парламенте 2 ноября
Проект бюджета на будущий год будет рассмотрен в парламенте 2 ноября
25 октября 2023 г. 13:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi