Министр: Территория золоторудного месторождения "Вежнали" очищена от мин

Территория расположенного в Зангиланском районе золоторудного месторождения "Вежнали" очищена от мин, там начались исследовательские и подготовительные работы. Однако принесенные селевыми потоками неразорвавшиеся боеприпасы вновь представляют серьезную уг

Территория расположенного в Зангиланском районе золоторудного месторождения "Вежнали" очищена от мин, там начались исследовательские и подготовительные работы. Однако принесенные селевыми потоками неразорвавшиеся боеприпасы вновь представляют серьезную угрозу. В связи с этим Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) принимает соответствующие меры.

Как сообщает Report, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев на общественных слушаниях в Милли Меджлисе на тему "Борьба с минной угрозой - влияние взрывчатых боеприпасов на экосистему".

Министр отметил, что следует особо отметить деятельность ANAMA, обеспечивающего безопасность в процессе восстановления освобожденных от оккупации территорий: "Мы благодарны сотрудникам ANAMA и другим квалифицированным учреждениям за их работу. Уверен, что решение минной проблемы придаст большой импульс восстановлению лесного фонда и биоразнообразия в регионе, расширению особо охраняемых природных территорий, созданию национальных парков, увеличению зеленых массивов и тем самым восстановлению экосистемы на освобожденных от оккупации территориях".