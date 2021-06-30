Министр: Территория Охчучай превратилась в мертвую зону

На наших освобождённых от оккупации территориях имеются водные ресурсы. 40 процентов минеральных вод Азербайджана приходится на деоккупированные территории.

На наших освобождённых от оккупации территориях имеются водные ресурсы. 40 процентов минеральных вод Азербайджана приходится на деоккупированные территории.

Как передает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев сказал на презентации проекта Фонда возрождения Карабаха Karabakh.Center.

По его словам, территория реки Охчучай превратилась в мертвую зону.

М.Бабаев отметил, что на освобожденных от оккупации территориях также планируется восстановить леса: "На этих территориях будут посажены миллионы деревьев".