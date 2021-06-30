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Министр: Территория Охчучай превратилась в мертвую зону

Министр: Территория Охчучай превратилась в мертвую зону На наших освобождённых от оккупации территориях имеются водные ресурсы. 40 процентов минеральных вод Азербайджана приходится на деоккупированные территории.
Экология
30 июня 2021 г. 13:20
Министр: Территория Охчучай превратилась в мертвую зону

На наших освобождённых от оккупации территориях имеются водные ресурсы. 40 процентов минеральных вод Азербайджана приходится на деоккупированные территории.

Как передает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев сказал на презентации проекта Фонда возрождения Карабаха Karabakh.Center.

По его словам, территория реки Охчучай превратилась в мертвую зону.

М.Бабаев отметил, что на освобожденных от оккупации территориях также планируется восстановить леса: "На этих территориях будут посажены миллионы деревьев".

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Oxçuçayın ərazisi ölü zonaya çevrilib"

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