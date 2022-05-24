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Министр: Тенденция к сокращению площади лесов сохраняется

Министр: Тенденция к сокращению площади лесов сохраняется В целях защиты, улучшения и сохранения состояния лесов проводятся широкомасштабные мероприятия по лесовосстановлению и лесонасаждению.
Экология
24 мая 2022 г. 11:58
Министр: Тенденция к сокращению площади лесов сохраняется

В целях защиты, улучшения и сохранения состояния лесов проводятся широкомасштабные мероприятия по лесовосстановлению и лесонасаждению.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев на первом Форуме здоровья растений в Баку.

По словам министра, по-прежнему наблюдается тенденция к сокращению площадей естественных лесов, изменению их породного состава, изреживанию лесных насаждений: "Одной из основных причин этому является ухудшение фитосанитарной ситуации из-за распространения вредителей. Поэтому обеспечению здоровья растений должно быть уделено серьезное значение. В этих целях создана рабочая группа, состоящая из представителей Минсельхоза и Агентства продовольственной безопасности".

Министр отметил, что Азербайджан - страна с небольшим лесонасаждением, только 12 процентов территории покрыто лесами.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Meşələrin seyrəkləşməsi tendensiyası hələ də müşahidə edilir"

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