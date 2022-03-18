О нас
Аудио новости

Министр экологии назвал основные факторы снижения уровня Каспия и Куры

Министр экологии назвал основные факторы снижения уровня Каспия и Куры Снижение уровня воды в Куре связано с климатическими изменениями.
Экология
18 марта 2022 г. 15:53
Министр экологии назвал основные факторы снижения уровня Каспия и Куры

Снижение уровня воды в Куре связано с климатическими изменениями.

Как сообщает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев заявил журналистам.

"К сожалению, осадков выпало очень мало и это тоже подействовало. Снега было мало. Наша основная цель - найти способы и места для хранения водных ресурсов, чтобы особенно в летние месяцы обеспечивать потребителей водными ресурсами. Здесь нужно также учитывать, что это негативный фактор, влияющий на биоразнообразие. И мы работаем с международными организациями для нахождения путей решения данных проблем.

Но эти процессы происходят не только в Азербайджане, но и в мире, так как во многих странах можно наблюдать как уровень воды в реках и морях снижается. Каспийское море тоже является таким примером", - заявил М. Бабаев.

По его словам, одними из главных факторов снижения уровня Каспия являются климатические изменения, а также растущий спрос на водные ресурсы, высокое потребление этих ресурсов: "Наша цель - сделать потребление более разумным и эффективным. Нужно чтобы и граждане, и фермеры, и потребители относились к этому вопросу серьезно и с ответственностью".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Minister of Ecology reveals main reasons for water level decline in Caspian Sea and Kura River
Версия на азербайджанском языке Ekologiya naziri Xəzər və Kürdə suyun səviyyəsinin düşməsinin əsas səbəblərini açıqlayıb

Экслюзивные новости

Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
18 марта 2022 г. 16:05
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, и страна имеет хороший потенциал по ВИЭ
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, и страна имеет хороший потенциал по ВИЭ
18 марта 2022 г. 15:54
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
18 марта 2022 г. 11:09
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
17 марта 2022 г. 13:59
Миссия МОМ готова содействовать правительству страны в вывозе граждан Азербайджана из Украины
Миссия МОМ готова содействовать правительству страны в вывозе граждан Азербайджана из Украины
17 марта 2022 г. 10:43
Тебриз Аммаев: За счет новых солнечных и ветряных электростанций к 2030 году возможно создание 1500 МВт
Тебриз Аммаев: За счет новых солнечных и ветряных электростанций к 2030 году возможно создание 1500 МВт
16 марта 2022 г. 15:51
Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов
Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов
15 марта 2022 г. 16:31
Губернатор: Свыше 20 тыс. человек из Львовской области пополнили ряды украинской армии
Губернатор: Свыше 20 тыс. человек из Львовской области пополнили ряды украинской армии
15 марта 2022 г. 11:06
Эксперт: Санкции уже затронули экономику России по многим позициям
Эксперт: Санкции уже затронули экономику России по многим позициям
14 марта 2022 г. 12:54
Зия Алиев: Оцениваем влияние процессов в России на Азербайджан
Зия Алиев: Оцениваем влияние процессов в России на Азербайджан
14 марта 2022 г. 12:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi