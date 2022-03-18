Министр экологии назвал основные факторы снижения уровня Каспия и Куры

Снижение уровня воды в Куре связано с климатическими изменениями.

Снижение уровня воды в Куре связано с климатическими изменениями.

Как сообщает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев заявил журналистам.

"К сожалению, осадков выпало очень мало и это тоже подействовало. Снега было мало. Наша основная цель - найти способы и места для хранения водных ресурсов, чтобы особенно в летние месяцы обеспечивать потребителей водными ресурсами. Здесь нужно также учитывать, что это негативный фактор, влияющий на биоразнообразие. И мы работаем с международными организациями для нахождения путей решения данных проблем.

Но эти процессы происходят не только в Азербайджане, но и в мире, так как во многих странах можно наблюдать как уровень воды в реках и морях снижается. Каспийское море тоже является таким примером", - заявил М. Бабаев.

По его словам, одними из главных факторов снижения уровня Каспия являются климатические изменения, а также растущий спрос на водные ресурсы, высокое потребление этих ресурсов: "Наша цель - сделать потребление более разумным и эффективным. Нужно чтобы и граждане, и фермеры, и потребители относились к этому вопросу серьезно и с ответственностью".