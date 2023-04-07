Министр: Ряд образцов богатейшего культурного наследия Азербайджана внесен в список ЮНЕСКО

Роль TÜRKSOY в сохранении и передаче будущим поколениям богатого материального и духовного наследия тюркских государств неоценима

Роль ТЮРКСОЙ в сохранении и передаче будущим поколениям богатого материального и духовного наследия тюркских государств неоценима.

Как сообщает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев заявил на 9-м заседании национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ.

Он отметил, что наличие богатого природного наследия тюркских государств и проведение совместной деятельности в этой области делают ТЮРКСОЙ одной из ключевых организаций в сохранении этого природного наследия: “Это особенно важно для решения вопросов, упомянутых в резолюциях, принятых на 8-м заседании национальных комиссий по ЮНЕСКО государств-членов ТЮРКСОЙ в городе Бурса, Турция, особенно расширения совместного сотрудничества в области охраны природного и культурного наследия".

M.Бабаев подчеркнул, что Азербайджан начал сотрудничество с ЮНЕСКО с 1992 года: “За прошедший период ряд образцов богатейшего культурного наследия Азербайджана был включен в соответствующий список ЮНЕСКО и занял достойное место в мировом масштабе".