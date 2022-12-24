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Министр: Проведение экологических восстановительных работ возродит природу на этих территориях

Министр: Проведение экологических восстановительных работ возродит природу на этих территориях "Мы уверены, что проведение экологических восстановительных работ в рамках Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории в конечном итоге приведет к возрождению природы на этих территориях".
Экология
24 декабря 2022 г. 12:49
Министр: Проведение экологических восстановительных работ возродит природу на этих территориях

"Мы уверены, что проведение экологических восстановительных работ в рамках Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории в конечном итоге приведет к возрождению природы на этих территориях".

Как сообщает Report, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев во время выступления на конференции на тему ”Экологические аспекты Великого возвращения“, посвященной "Первой Государственной программе по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики“.

"С начала декабря азербайджанская сторона обсуждает с российским миротворческим контингентом вопросы прекращения незаконной эксплуатации природных ресурсов на территориях их временного размещения, проведения мониторинга и инвентаризации, оценки ущерба окружающей среде и рисков и устранения их последствий. Само собой разумеется, что эта ситуация не может быть нормально воспринята нашим обществом. Мы понимаем озабоченность общественности", - добавил министр.

В своем выступлении Бабаев отметил, что в период оккупации 52 из 167 месторождений полезных ископаемых, принадлежащих Азербайджану, подверглись жестокой эксплуатации без соблюдения каких-либо экологических норм.

Подчеркнув деятельность представителей общественности по прекращению экологического террора, министр добавил: "Несмотря на морозную погоду, представители гражданского общества, экологические активисты, представляющие неправительственные организации, проводят акции протеста на дороге Лачын-Ханкенди. Целью акции является прекращение незаконной эксплуатации природных ресурсов на территории Азербайджана".

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Böyük Qayıdış çərçivəsində ekoloji bərpa işlərinin həyata keçirilməsi son nəticədə bu ərazilərdə təbiətin dirçəldilməsinə gətirib çıxaracaq"

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