Советник министра: Принимаются стимулирующие меры для использования экологически чистых автомобилей

Принимаются различные стимулирующие меры для увеличения использования экологически чистых транспортных средств.
Об этом в интервью Report сказал советник министра экологии и природных ресурсов Расим Саттарзаде.
Он отметил, что в первую очередь необходимо улучшить качество автомобилей: "Конечно, автомобиль 40-летней давности и новый автомобиль не могут обладать одинаковым двигателем. Мы поставили перед собой цель улучшить качество автопарка. С другой стороны, мы стараемся отдавать предпочтение электромобилям и гибридным автомобилям. Потому что бензин и дизельное топливо также наносят большой вред окружающей среде".
С полным текстом интервью с Р.Саттарзаде можно ознакомиться здесь.