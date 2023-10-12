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Советник министра: Принимаются стимулирующие меры для использования экологически чистых автомобилей

Советник министра: Принимаются стимулирующие меры для использования экологически чистых автомобилей Принимаются различные стимулирующие меры для увеличения использования экологически чистых транспортных средств.
Экология
12 октября 2023 г. 19:00
Советник министра: Принимаются стимулирующие меры для использования экологически чистых автомобилей

Принимаются различные стимулирующие меры для увеличения использования экологически чистых транспортных средств.

Об этом в интервью Report сказал советник министра экологии и природных ресурсов Расим Саттарзаде.

Он отметил, что в первую очередь необходимо улучшить качество автомобилей: "Конечно, автомобиль 40-летней давности и новый автомобиль не могут обладать одинаковым двигателем. Мы поставили перед собой цель улучшить качество автопарка. С другой стороны, мы стараемся отдавать предпочтение электромобилям и гибридным автомобилям. Потому что бензин и дизельное топливо также наносят большой вред окружающей среде".

С полным текстом интервью с Р.Саттарзаде можно ознакомиться здесь.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik: “Ekoloji təmiz maşınlardan istifadəni artırmaq üçün stimullaşdırıcı addımlar atılır”

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