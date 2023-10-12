Советник министра: Принимаются стимулирующие меры для использования экологически чистых автомобилей

Принимаются различные стимулирующие меры для увеличения использования экологически чистых транспортных средств.

Принимаются различные стимулирующие меры для увеличения использования экологически чистых транспортных средств.

Об этом в интервью Report сказал советник министра экологии и природных ресурсов Расим Саттарзаде.

Он отметил, что в первую очередь необходимо улучшить качество автомобилей: "Конечно, автомобиль 40-летней давности и новый автомобиль не могут обладать одинаковым двигателем. Мы поставили перед собой цель улучшить качество автопарка. С другой стороны, мы стараемся отдавать предпочтение электромобилям и гибридным автомобилям. Потому что бензин и дизельное топливо также наносят большой вред окружающей среде".

С полным текстом интервью с Р.Саттарзаде можно ознакомиться здесь.