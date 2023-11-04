Мухтар Бабаев: Подготовлена программа по восстановлению лесов на освобожденных территориях

Подготовлена программа по восстановлению лесов на освобожденных от оккупации территориях, которая позволит ускорить работы по лесовосстановлению.

Подготовлена программа по восстановлению лесных массивов на освобожденных от оккупации территориях, которая позволит ускорить работы по лесовосстановлению.

Как сообщает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев заявил на общественных слушаниях в Милли Меджлисе, посвященных вопросам борьбы с минной угрозой и негативному воздействию неразорвавшихся боеприпасов на экосистему.

Министр отметил, что в период оккупации было уничтожено 54 тыс. гектаров лесов, и работа по их восстановлению должна вестись параллельно с процессом очистки территорий от мин.

"Лесовосстановление уже ведется на очищенных от неразорвавшихся боеприпасов участках в Зангиланском, Джебраильском и Физулинском районах", - сказал он.

Бабаев также сообщил, что приоритетным направлением остается и восстановление особо охраняемых природных территорий.