Министр: Каспийский регион сталкивается с нерешенными экологическими проблемами

Каспийское море - уникальный водный бассейн нашей планеты, известный своими богатыми природными ресурсами, имеющими глобальное значение и ценность для народов прикаспийских государств. В настоящее время Каспийский регион сталкивается с рядом трудностей, с

Каспийское море - уникальный водный бассейн нашей планеты, известный своими богатыми природными ресурсами, имеющими глобальное значение и ценность для народов прикаспийских государств. В настоящее время Каспийский регион сталкивается с рядом вызовов, связанных с негативным влиянием нерешенных экологических проблем.

Как передает Report, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев во время выступления на международной конференции по Каспию в Баку.

По словам министра, наряду с такими антропогенными воздействиями как сокращение биоресурсов, загрязнение морской среды, проблемы природного происхождения, длительное снижение уровня моря в результате изменения климата приводит к деградации морских экосистем.

Он отметил, что колебания уровня Каспийского моря негативно сказываются на состоянии прибрежных зон и ряда связанных с морем отраслей экономики: "Вопросы охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов Каспийского моря являются одним из приоритетных направлений национальной политики прикаспийских стран".

M.Бабаев добавил, что в Азербайджане также принимаются меры по минимизации негативного воздействия на окружающую среду Каспия: "Проводятся регулярные экспедиции с целью оценки экологической ситуации в азербайджанской части Каспийского моря, изучения биологических ресурсов и состояния гидрологического режима моря и выявления возможных негативных воздействий на морскую среду. Мы готовы поделиться со всеми заинтересованными сторонами данными мониторинга, собранными во время этих экспедиций.

В то же время мы предлагаем планирование и осуществление совместного экологического мониторинга в Каспийском море. Здесь следует отметить важную роль регионального сотрудничества, в частности “Рамочной конвенции по охране окружающей среды Каспийского моря”, создающей правовую базу для объединения усилий прикаспийских стран в решении экологических проблем".