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Министр: Карабах и Восточный Зангезур понесли огромный ущерб от экологического террора Армении

Министр: Карабах и Восточный Зангезур понесли огромный ущерб от экологического террора Армении Угрозы мин и неразорвавшихся боеприпасов замедляют процессы по восстановлению экосистемы в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах, которые понесли огромный ущерб в результате экологического террора.
Экология
4 ноября 2023 г. 12:27
Министр: Карабах и Восточный Зангезур понесли огромный ущерб от экологического террора Армении

Угрозы мин и неразорвавшихся боеприпасов замедляют процессы по восстановлению экосистемы в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах, которые понесли огромный ущерб в результате экологического террора.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев 4 ноября на общественных слушаниях в Милли Меджлисе на тему "Борьба с минной угрозой - влияние взрывчатых веществ на экосистему".

По его словам, в период оккупации было уничтожено более 54 тыс. гектаров лесных угодий: "Программа лесовосстановления разработана, и у нас есть все возможности для ее быстрой реализации. Данный процесс должен быть согласован с планом по разминированию. Работы уже начаты на очищенных от мин участках в Зангиланском, Джебраильском и Физулинском районах".

Министр отметил, что на освобожденных от оккупации территориях создается обширная инфраструктурная сеть для управления твердыми отходами: "В Агдамском и Джебраильском районах уже размещено оборудование для переработки и повторного использования строительных отходов. По состоянию на 1 ноября 2023 года было переработано около 20 тысяч тонн таких отходов".

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Версия на английском языке Minister: Karabakh and Eastern Zangazur suffered large-scale damage from Armenia's environmental terrorism
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Ermənistanın ekoloji terrorundan Qarabağ və Şərqi Zəngəzur irimiqyaslı zərər görüb"

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