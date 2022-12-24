Министр: Готовятся предложения по экологическому восстановлению Охчучая

В настоящее время разрабатываются предложения по экологической реабилитации водного бассейна Охчучая.

В настоящее время разрабатываются предложения по экологической реабилитации водного бассейна Охчучая.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, выступая на конференции "Первая программа Азербайджанской Республики по великому возвращению на освобожденные от оккупации территории".

"К сожалению, экологический террор на освобожденных от оккупации территориях продолжается и сегодня. В качестве примера можно привести серьезное загрязнение трансграничных рек, особенно Охчучая, поступающих с территории Армении. В результате мониторинга, в котором также были задействованы международные лаборатории, было выявлено, что в Охчучае содержание тяжелых металлов и других загрязняющих веществ превышает норму во много раз", - добавил министр.

Министр Бабаев также отметил, что в связи с этим соответствующее обращение адресовано международным организациям и структурам ряда государств: "В настоящее время рабочая группа, состоящая из представителей Национальной академии наук Азербайджана и других соответствующих структур, анализирует результаты мониторинга и разрабатывает предложения по экологическому восстановлению водного бассейна Охчучая".