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Мухтар Бабаев: Зеленая энергетика и ВИЭ являются нашими приоритетами

Мухтар Бабаев: Зеленая энергетика и ВИЭ являются нашими приоритетами Защита окружающей среды всегда была одной из основных задач Азербайджана. В этой связи зеленое развитие и зеленая энергетика являются приоритетами.
Экология
18 марта 2022 г. 14:50
Мухтар Бабаев: Зеленая энергетика и ВИЭ являются нашими приоритетами

Защита окружающей среды всегда была одной из основных задач Азербайджана. В этой связи зеленое развитие и зеленая энергетика являются приоритетами.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на мероприятии в Шуше, посвященном 30-летию партнерства Азербайджана и ООН.

По его словам, Азербайджан намерен развивать на освобожденных территориях зеленую энергетику, также при их восстановлении основной акцент делается на обеспечение населения чистой питьевой водой.

Министр экологии выразил обеспокоенность ситуацией с загрязнением трансграничной реки Охчучай, представляющей большую опасность для экосистемы всего региона.

Мухтар Бабаев также отметил, что еще одним приоритетом Азербайджана является развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ), а также создание зоны "чистых нулевых выбросов".

"Поддержка международных организаций важна для восстановления освобожденных территорий", добавил он.

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