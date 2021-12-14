Министр экологии раскритиковал деятельность песчано-гравийных карьеров

Одной из основных целей созданного указом президента Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов является контроль за соблюдением установленных законодательством норм и стандартов, обеспечение прозрачности в горнодобыва

Одной из основных целей созданного указом президента Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов является контроль за соблюдением установленных законодательством норм и стандартов, обеспечение прозрачности в горнодобывающей промышленности и устранение теневой экономики в этой области.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на мероприятии, посвященном развитию горнодобывающего сектора, реформам и новым финансовым механизмам.

Министр отметил, что, несмотря на проводимые реформы и усиление государственного контроля в этой сфере, все еще ведутся работы по эксплуатации недр без соблюдения установленных законодательством норм и стандартов: "Как известно, запасы песчано-гравийных месторождений рек относятся к возобновляемым ресурсам. Но так как песчано-гравийное сырье из рек добывается в объеме, многократно превышающем ресурсы, образующиеся в период восстановительного процесса, то эксплуатация приводит к серьезным экологическим проблемам. В результате происходит развитие экзогенных геологических процессов (оползни, обвалы и др.), создающих реальную угрозу стратегической инфраструктуре (гидротехническим сооружениям, мостам и плотинам).

По словам министра, серьезно нарушается природный ландшафт территорий, где расположены песчано-гравийные, известняковые карьеры: "Многочисленные крупные котловины, впадины и бугры, образовавшиеся в результате систематической эксплуатации полезных ископаемых в долинах рек, уродуют ландшафт. Кроме того, использование старого технологического оборудования в каменных карьерах, отсутствие рекультивационных работ на месторождениях, эксплуатация которых завершена, создают серьезные экологические последствия. Как известно, для формирования свободной конкурентной среды в горнодобывающем секторе и обеспечения прозрачности с этого года отведение участков для разработки карьера осуществляется посредством аукционов. Агентство совместно с Государственной службой по вопросам имущества уже провели аукцион по 40 лотам. До конца года планируется провести аукцион еще по 29 лотам".