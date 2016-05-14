​Министр: Дамбы Мингячевирского водохранилища протекают

Баку. 14 мая.REPORT.AZ/ "Постоянно применяются штрафы за загрязнение окружающей среды. За последние 10 лет размер штрафов вырос в 40 раз. Штрафы удерживают людей от неправомерных действий, и мы видим эффективность предпринятых шагов".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр экологии и природных ресурсов Гусейн Багиров.

В ответ на вопрос о том, существует ли опасность в связи с повышением уровня воды в Мингячевирском водохранилище, министр ответил, что на водохранилище имеются определенные проблемы.

"Земляные дамбы водохранилища протекают. Если уровень воды повысится, могут возникнуть определенные проблемы. Этим вопросом занимаются соответствующие организации", - указал он.

Г.Багиров отметил, что за качеством воды на пляжах и чистотой пляжных территорий должны следить муниципалитеты.

"Наше министерство должно штрафовать муниципалитеты, нарушающие требования законодательства. Это необходимо для предотвращения отрицательных тенденций. Однако порой не помогают и штрафы", - добавил глава ведомства.