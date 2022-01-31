В Баку запушен новый проект в помощь бездомным животным

В Баку осуществляется пилотный проект в целях поддержки кормления бездомных животных. Как сообщила Report официальный представитель Службы охраны биоразнообразия Арзу Самедова, в рамках проекта перед административным зданием Министерства экологии

В Баку осуществляется новый пилотный проект по защите бездомных животных.

Как сообщила Report официальный представитель Службы охраны биоразнообразия Арзу Самедова, в рамках проекта перед административным зданием Министерства экологии и природных ресурсов были установлены киоски для кормления бездомных животных.

По словам A.Самедовой, один из киосков будет работать посредством внесения оплаты, а в другом можно будет опустить использованную пластиковую тару и приобрести 40 граммов корма для животных. Пластиковые тары будут собраны и переработаны компанией “AzEkol”. Целью пилотного проекта является формирование сострадания и любви к бездомным животным, нуждающимся в уходе, а также переработки пластиковых отходов.