В Баку запушен новый проект в помощь бездомным животным

В Баку осуществляется новый пилотный проект по защите бездомных животных.
Как сообщила Report официальный представитель Службы охраны биоразнообразия Арзу Самедова, в рамках проекта перед административным зданием Министерства экологии и природных ресурсов были установлены киоски для кормления бездомных животных.
По словам A.Самедовой, один из киосков будет работать посредством внесения оплаты, а в другом можно будет опустить использованную пластиковую тару и приобрести 40 граммов корма для животных. Пластиковые тары будут собраны и переработаны компанией “AzEkol”. Целью пилотного проекта является формирование сострадания и любви к бездомным животным, нуждающимся в уходе, а также переработки пластиковых отходов.
В Баку запушен новый проект в помощь бездомным животнымВ Баку запушен новый проект в помощь бездомным животным В Баку осуществляется пилотный проект в целях поддержки кормления бездомных животных. Как сообщила Report официальный представитель Службы охраны биоразнообразия Арзу Самедова, в рамках проекта перед административным зданием Министерства экологии
Экология
31 января 2022 г. 17:43
https://static.report.az/photo/6d0cf249-fd9e-396e-8080-4f8871d0de9b.jpg
В Баку осуществляется новый пилотный проект по защите бездомных животных.
Версия на английском языке ФотоMinistry kicks off new project for stray animals
Версия на азербайджанском языке ФотоNazirlik sahibsiz heyvanlarla bağlı yeni layihəyə start verib