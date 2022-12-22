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Министерство: Запасы воды в водохранилищах на Куре увеличились

Министерство: Запасы воды в водохранилищах на Куре увеличились Водность рек Азербайджана выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Экология
22 декабря 2022 г. 09:47
Министерство: Запасы воды в водохранилищах на Куре увеличились

Водность рек Азербайджана выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом Report сказал заместитель руководителя Национальной гидрометеорологической службы при Министерстве экологии и природных ресурсов Рафиг Вердиев.

По его словам, в настоящее время на Куре в пункте Гырагкясемен на границе с Грузией поток воды равен 156 кубометрам в секунду, что близко к десятидневной норме: "Сейчас водность на 30% больше по сравнению с минувшим годом".

По словам сотрудника службы, относительно большое количество осадков создало условия для увеличения водности рек, что положительно сказалось на решении проблем, связанных со снижением водности Куры в последние годы.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik: "Kür üzərindəki anbarlarda su ehtiyatları artıb"

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