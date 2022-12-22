Министерство: Запасы воды в водохранилищах на Куре увеличились

Водность рек Азербайджана выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Водность рек Азербайджана выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом Report сказал заместитель руководителя Национальной гидрометеорологической службы при Министерстве экологии и природных ресурсов Рафиг Вердиев.

По его словам, в настоящее время на Куре в пункте Гырагкясемен на границе с Грузией поток воды равен 156 кубометрам в секунду, что близко к десятидневной норме: "Сейчас водность на 30% больше по сравнению с минувшим годом".

По словам сотрудника службы, относительно большое количество осадков создало условия для увеличения водности рек, что положительно сказалось на решении проблем, связанных со снижением водности Куры в последние годы.